اخبار الخليج

الخليج اليوم .. وزير الطاقة السعودي: النفط لم يعد يشكل تحديا لأمن الطاقة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأربعاء إن النفط لم يعد يشكل تحديا لأمن الطاقة بسبب وفرة أماكن التخزين وتطوير البنية التحتية ونضوج سلاسل الإمداد والإنتاج الوفير.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا