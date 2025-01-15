الخليج اليوم .. وزير الطاقة السعودي: النفط لم يعد يشكل تحديا لأمن الطاقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأربعاء إن النفط لم يعد يشكل تحديا لأمن الطاقة بسبب وفرة أماكن التخزين وتطوير البنية التحتية ونضوج سلاسل الإمداد والإنتاج الوفير.