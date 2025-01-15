انت الان تتابع خبر ثلاثة ملفات على طاولة مباحثات رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية البريطانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيلان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة لندن، وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر"، مبينا انه "جرى، خلال اللقاء، بحث آليات التعاون المشترك في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات ودعم قدرات القوات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والتعاون الاستخباري والمعلوماتي، وذلك في ضوء ما اتفق عليه خلال زيارة إيفيت كوبر إلى بغداد العام الماضي".

وأشار السوداني إلى أنّ "التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين سيكون بمسار واضح في إطار رؤية الاتفاقية العراقية البريطانية، وبما يسهم في مواجهة مختلف التحديات المهمة للجانبين".