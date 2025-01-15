انت الان تتابع خبر ما حقيقة إلغاء الامتحان الوزاري لمرحلة السادس الابتدائي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي ذلك في وقت نفت فيه لجنة التربية النيابية، وجود مقترح أو قرار يخص إلغاء الامتحان الوزاري لمرحلة السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي (2024 ــ 2025).وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، إن "ملف التسرب المدرسي هو واحد من أبرز الملفات التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع جهات عديدة، وإن حملة "العودة إلى التعليم" تعد الأفضل على مستوى تقليل نسب التسرب، والتي أطلقت بالتعاون مع مستشارية مكتب رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وأضاف أنه كان مخططاً للمشروع أن يستهدف 150 ألف طالب في عموم العراق، إلا أن ما حققته الحملة من نجاحات وصل إلى إعادة نحو 260 ألف طالب إلى المقاعد خلال العام الدراسي 2024 - 2025 بسبب إجراءات التحفيز التي اتبعتها الفرق التي شكلت لهذا الغرض.

وتابع السيد، أن الوزارة شكلت فرقاً تقوم بجرد الطلبة الذين ابتعدوا عن المدارس لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، بالوصول إلى العائلة والجلوس مع التلاميذ والطلبة لغرض إعادتهم إلى المدرسة وتقليل الضغوطات عليهم، مشيراً إلى أن البعض كانت لديهم مشكلة تكرار الرسوب في نفس الصف.

ولفت السيد، إلى أن محافظتي نينوى وميسان حققتا أعلى معدلات في عودة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة ضمن حملة "العودة إلى التعليم"، من بين المحافظات الأخرى، مشددا على حرص الوزارة على إعادة طلابها إلى مقاعد الدراسة ومنح الفرصة لهم بشكل عام.

ونوه المتحدث باسم الوزارة، بأن هناك الكثير من المشاريع التي أسهمت في إعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، كالمنحة المالية التي أسهمت بدعم التلاميذ الذين لديهم مشكلات اقتصادية، وذلك لتقليل الضغوطات والأعباء عليهم، فضلاً عن النهوض بواقع البنى التحتية التربوية إثر دخول نحو ألف مدرسة إلى الخدمة، منبهاً إلى أن تلك المدارس جاذبة للتلاميذ والطلبة، وتحوي بيئة ممتازة يمكن من خلالها إعطاء الحصة في داخل الصف بالصورة النموذجية الصحيحة.

إلى ذلك يرعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مؤتمراً وطنياً لمعالجة ظاهرة التسرب المدرسي.

وقال رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم إن المؤتمر الذي سيعقد الشهر المقبل تحت شعار "معا لبناء مستقبل تعليمي بلا تسرب"، سيشرف عليه مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى دراسة العوامل والأسباب المؤدية إلى التسرب المدرسي، وتقييم السياسات الحالية والتدخلات المطبقة لمكافحة هذه الظاهرة، فضلا عن تسليط الضوء على الآثار المترتبة للتسرب، وتقديم دراسات علمية معمقة وأبحاث دقيقة بهذا الشأن.

وتابع منعم، أن المؤتمر يهدف أيضا إلى وضع ستراتيجيات وقائية قائمة على الأدلة العلمية التي تسهم في الحد من الظاهرة، وتعزز التحاق الطلاب بالمدارس، مشددا على ضرورة تشجيع التعاون بين الباحثين وصانعي القرار لتطوير آليات جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتسرب المدرسي بدقة وفعالية.

وبين منعم، أن المؤتمر سيتناول أيضا، تفعيل دور البحث العلمي في معالجة القضايا التعليمية، وذلك بسبب أهمية الدراسات العلمية كأداة لفهم المشاكل ووضع حلول مستدامة لها، مشيرا إلى تسليط الضوء على دور المجتمع في تعزيز الشراكات بين المدارس والأسر.

إلى ذلك، نفت لجنة التربية النيابية وجود مقترح أو قرار يخص إلغاء الامتحان الوزاري لمرحلة السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي (2024 ــ 2025).

وقال عضو اللجنة النيابية، طعمة اللهيبي، إنه لا يوجد أي قرار أو حتى مقترح يتعلق بألغاء الامتحان الوزاري لمرحلة السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي (2024 ــ 2025) وجعله امتحانا بسعي سنوي أو عاما، أسوة بالإقليم، عادا ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يجري ترديده في الشارع العراقي، شائعات عارية عن الصحة.

وأكد في السياق ذاته، أن الامتحان الوزاري ضروري لهذه المرحلة، كونه يعزز من عملية الإدراك العلمي للتلاميذ قبيل انتقالهم إلى المرحلة المتوسطة، إضافة إلى أنه يهيئهم فكريا ليعتمدوا على قدراتهم العلمية، وينزع منهم رهبة المشاركة بالامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة والإعدادية مستقبلا.

وفي سياق متصل، أفصح اللهيبي عن أن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي (2024 ــ 2025)، سار بشكل جيد، لاسيما بعد أن نجحت وزارة التربية بتوفير المناهج الدراسية كافة، إلى جميع المراحل الدراسية في بغداد والمحافظات، ومن الطبعات الحديثة والكتب المستحدثة التي أدخلت حيز التنفيذ، والتي جرى طبعها وتوزيعها بين المدارس بشكل مختلف عما كان معتمدا خلال الأعوام الماضية.

