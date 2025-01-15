تكنولوجيا: سوني تكشف عن سماعات WH-C710N اللاسلكية بتسريب مبكر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تميل شركة سوني إلى إطلاق سماعات الأذن وسماعات الرأس اللاسلكية بوتيرة أقل مقارنة بمنافسيها، مما يجعل التنبؤ بإصداراتها الجديدة أمرًا صعبًا.

على سبيل المثال، ستحتفل سماعات WF-1000XM5 بعامها الثاني هذا العام، بينما تقترب سماعات WH-1000XM5 من ذكرى إطلاقها الثالثة.

رغم ذلك، كشفت مدونة Walkman عن مؤشرات مبكرة على سماعات أذن جديدة قادمة تحمل الاسم الرمزي YY2986، والتي يُتوقع أن تكون خليفة WF-C700N التي طرحت في أوائل عام 2023 لتحل محل WF-C500. لا يبدو أن هذه السماعات مجرد بديل عادي، بل ستقدم ميزات مستوحاة من سماعات سوني الأعلى تكلفة.

ووفقًا للتسريبات، ستستخدم السماعات الجديدة نفس البطارية الموجودة في WF-1000XM5، ما يشير إلى إمكانية تحقيق ما يصل إلى 24 ساعة من عمر البطارية مع علبة الشحن، وهو تحسن بنسبة 26% مقارنة بالجيل السابق.

بالإضافة إلى ذلك، يُرجح أن تعتمد السماعات إيماءات اللمس بدلاً من الأزرار التقليدية، مما يضفي طابعًا عصريًا على تصميمها.

من حيث الألوان، ستأتي WF-C710N بأربعة خيارات، بما في ذلك تصميم شفاف لافت للنظر. ومع ذلك، لم يتم الكشف حتى الآن عن موعد الإصدار أو أي تفاصيل إضافية حول السماعات.

بهذا التسريب، تستمر سوني في تعزيز تشويق محبي تقنياتها، وسط توقعات بأن تقدم هذه السماعات توازنًا بين الأداء والسعر مع ميزات متطورة.

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