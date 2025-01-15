شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعلن حد معين لاستخدام الأطفال لـ "ألعاب الفيديو".. لاتتجاوز 15 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين، عن الحد الشهري المسموح لألعاب الأطفال، حيث لاتتجاوز 15 ساعة، وقد أعلنت شركة Tencent Holdings، أكبر شركة لألعاب الفيديو في العالم من حيث الإيرادات، أنه سيتم السماح لكل شخص أقل من 18 عامًا بما يصل إلى 15 ساعة من اللعب في الفترة ما بين 13 يناير و13 فبراير.

وفي الوقت نفسه، حددت شركة NetEase، المنافس الأصغر لشركة Tencent، حدًا أقصى قدره 16 ساعة من 15 يناير إلى 14 فبراير، وتلتزم هذه الحدود الزمنية بتوجيهات الحكومة لعام 2021، والتي تقيد القاصرين بساعة واحدة من اللعب يوميًا في أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، في محاولة لمكافحة ما تعتبره إدمان الألعاب

ومع ذلك، لا تنطبق حدود مماثلة على الأشكال الأخرى من الترفيه عبر الإنترنت، مثل منصات الفيديو القصيرة، حسبما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

على الرغم من القيود الصارمة على الألعاب، أظهرت السلطات الصينية نهجا أكثر مرونة في بعض المجالات، خاصة عندما تتماشى ألعاب الفيديو مع الترويج الثقافي.

حاولت الصين مكافحة إدمان ألعاب الفيديو بين القاصرين لسنوات حتى الآن، ففي عام 2019، حظرت الدولة الألعاب عبر الإنترنت لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا بين الساعة 10 مساءً و8 صباحًا.

ولتنفيذ ذلك، قدمت شركة Tencent نظامًا يسمى "Midnight Patrol" في أكثر من 60 لعبة من ألعاب الهواتف الذكية الخاصة بالصين. واستخدمت هذه الميزة فحص الوجه للتحقق من أعمار اللاعبين عند اللعب بعد حظر التجول.

وفي عام 2021، فرضت الصين المزيد من القيود، حيث حددت من هم أقل من 18 عامًا بساعة واحدة فقط من اللعب يوميًا بين الساعة 8 مساءً و9 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات، حيث يمثل هذا انخفاضًا حادًا عن قواعد 2019، التي سمحت بساعة واحدة من اللعب في معظم الأيام.