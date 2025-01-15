شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال تبدأ تصوير دورها فى مسلسل الكابتن مع أكرم حسنى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة القديرة ميمى جمال في مسلسل الكابتن بطولة النجم أكرم حسنى، المقرر عرضه في رمصان 2025، من إخراج معتز التونى، حيث تقدم ميمى شخصية مختلفة ومميزة خلال أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى، ومن المقرر أن تبدأ ميمى تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة.

مسلسل الكابتن مكون من 15 حلقة عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالى، ويقوم بإخراج المسلسل معتز التونى، ويشارك فى البطولة إلى جانب أكرم حسني كل من: آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وئام وجدى وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل، إنتاج كريم أبو ذكري.

يذكر أن أكرم حسني نافس خلال الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "بابا جه"، وشاركه بطولته، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتنتظر ميمى جمال عرض صفحة بيضا على قناة ON يوم الأحد المقبل، والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.