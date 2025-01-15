دنيا سمير غانم تعود للمدرسة بعد طلاقها في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 10:23 صباحاً - تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لبدء تصوير مسلسلها الجديد "عايشة الدور" الذي تدخل به منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث تأخر انطلاق العمل بسبب انشغال دنيا بعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" في موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية والتي عرضت في الفترة من 3 – 7 يناير على مسرح محمد العلي.

تفاصيل شخصية دنيا سمير غانم في رمضان 2025

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وعلمت "الخليج 365" أن دنيا سمير غانم تظهر خلال أحداث "" الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 بشخصية سيدة تزوجت دون أن تكمل تعليمها، وتنفصل عن زوجها بعد انجابها طفلين منه، ومع مرور الوقت تقرر العودة إلى المدرسة واستكمال تعليمها لنرى المفارقات الكوميدية التي تواجهها مع الأطفال.

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مسلسل "عايشة الدورة" من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي ومقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب دنيا سمير غانم كلُ من: محمد ثروت، محمد كيلاني، أميرة أديب، سما إبراهيم، فدوى عابد، ماجد القلعي وعدد آخر من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم مع انطلاق التصوير.

دنيا سمير غانم تنافس سينمائياً في 2025 بفيلم "روكي الغلابة"

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وفي سياق متصل تنتظرطرح أحدث أعمالها السينمائية فيلم "روكي الغلابة" المرشح للعرض في موسم أفلام عيد الفطر 2025، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانبكل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي الذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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ويسجل فيلم "روكي الغلابة" ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما، بعدما قدّمت "تسليم أهالي" العام قبل الماضي. وقد شارك في بطولته: هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، عبدالله مشرف، محمد حسني، عبير فاروق، وضيوف الشرف: محمد ممدوح، سمير غانم، شيكو، لوسي، وشيماء سيف، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

دنيا سمير غانم قدّمت آخر أعمالها، مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان قبل الماضي. وقد شارك في بطولته: محمد سلام، خالد الصاوي، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان، وهو من تأليف كريم يوسف، وسامح جمال وإخراج إسلام خيري.

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