شكرا لمتابعة خبر عن مقطع يُظهر لحظة وصول سحابة كارثة سيول جدة الأولى قبل 16 عام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر الخبير في المناخ زياد الجهني مقطع فيديو استذكر من خلاله لحظة وصول سحابة كارثة سيول جدة الأولى 1430هـ التي مر عليها حوالي 16 عام .

وأظهر المقطع قوة وثقل السحابة التي كادت تلامس الأرض والمباني من شدتها والتي أعقبتها سيول جدة التاريخية .

وأرفق الجهني تعليق على المقطع جاء فيه “لحظة وصول سحابة كارثة سيول جدة الأولى 1430هـ.مر عليها 16 عام تقريباً،و هي بالذاكره كأنها بالأمس.لاحظوا كيف قوة و ثقل السحابة التي تكاد تلامس الأرض و المباني٠يوم تاريخي لا يمكن أن أنسى تفاصيله و كل لحظاته”.