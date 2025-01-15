شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة المنيا تحذر من الإعلانات الوهمية لبيع أراضى الظهير الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت محافظة المنيا ، بيانا حذرت فيه المواطنين، من التعامل مع إعلانات بيع أراضى الظهير الصحراوي، وذلك عقب انتشار فيديوهات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب و"الريلز" تعلن فيها بعض الشركات والجمعيات عن بيع أراضٍ ومزارع تقع ضمن مناطق الظهير الصحراوي بالمحافظة.

وأكدت المحافظة، في بيانها، أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من صحة أي معلومة أو إعلان يتعلق ببيع أراضي الظهير الصحراوي، لافتة إلى أنه يمكن المواطنين التواصل مع الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، الكائن مقرها بمجمع المصالح الحكومية، الدور الثالث، ورقم الهاتف للتواصل 0862360602 والحصول على المعلومات الدقيقة والتأكد من قانونية تلك الإعلانات.

وشددت محافظة المنيا، على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تروج لمعلومات مغلوطة قد تضر بالمواطنين ومصالحهم، مناشدة الجميع إلى الالتزام بالرجوع والتحقق من الجهات المختصة حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.