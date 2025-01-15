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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-1-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-1-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 15 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 15-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20  ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 56: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء  6:38 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 م
موعد صلاة العصر 2:59 م
موعد صلاة المغرب 5:18 م
موعد صلاة العشاء 6:41 م
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد  صلاة العصر 2:51 م
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:33 م
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05 ص
وقت صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة  العصر 2:48 م
وقت صلاة المغرب 5:09 م
وقت صلاة العشاء 6:28 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08  ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 59: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:21 م
موعد صلاة العشاء 6:38 م

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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