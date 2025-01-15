صرح مدير دائرة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، بأن روسيا تلقت إشارات من شركات غربية حول أهمية التعاون مع موسكو بالنسبة لها.

وأكد أن تلك الشركات تأمل في في تطوير صيغة فعالة للتفاعل.

وقال المسؤول الروسي "نحن منفتحون دائمًا على على الحوار".

ويأتي ذلك مع استمرار العقوبات الغربية على روسيا جراء الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى مغادرة العديد من الشركات الأجنبية من البلاد.