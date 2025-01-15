الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج 6 تريليونات دولار في 2025

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: توقع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الثلاثاء، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نحو 6 تريليونات دولار في 2025.

وذكر البديوي، خلال جلسة حوارية خليجية أقيمت ضمن منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ، أن الناتج المحلي لدول المجلس سجل في عام 2023 حوالي 2.1 تريليون دولار.

وأشار إلى أن إجمالي الأصول المالية السيادية لدول المجلس بلغ نحو 3.2 تريليونات دولار، ما يعادل 33% من إجمالي الأصول السيادية العالمية، في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 36.7 ألف دولار.

وأوضح البديوي أن دول الخليج تتصدر دول العالم في احتياطي وإنتاج النفط الخام، وتحتل المركز الأول عالميًا في احتياطي الغاز الطبيعي، بينما تأتي في المرتبة الثالثة في إنتاج الغاز.

وأكد أن السياسات المتزنة لدول المجلس أسهمت في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، من خلال توفير إمدادات نفط وغاز آمنة ومستقرة للسوق العالمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

أما عن المشاريع المشتركة بين دول المجلس، فإن أبرزها مشروع سكة الحديد الذي يربط دول المجلس بطول 2100 كيلو مترًا، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي، وهذه المشاريع ستتيح فرصًا واعدة لقطاع الأعمال والتمويل لتطوير واستثمار هذه المشاريع، لاسيما في توطين الصناعات المرتبطة ببنائه وتشغيله وصيانته.

كما أشار إلى توقيع اتفاقية لتصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق، مع خطط لتوسيع الربط الكهربائي وتجارة الطاقة مع دول أخرى إقليميًا ودوليًا، وإطلاق دول مجلس التعاون الشركة الخليجية للمدفوعات، التي تتيح تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون المحلية وعملات أخرى بشكل سريع وآني بتكاليف منخفضة، في بيئة آمنة.