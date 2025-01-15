ا️شار الكرملين، الى ان "روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى تتطوران في العلاقات على كافة المجالات بما في ذلك الأمن وزيارة تواديرا إلى موسكو مرتبطة بهذا".

كما أكد أن "موسكو تنظر بتفاؤل حذر إلى التصريحات بشأن وقف إطلاق النار الوشيك في غزة".

في سياق اخر، ذكر أن "قرار سلطات مدينة لفوف باستخراج رفات ضابط الاستخبارات السوفياتي كوزنيتسوف يظهر جوهر نظام كييف الذي يمجد النازيين وخدمهم"، معتبرا أن "روسيا تواجه مشكلة تزوير التاريخ خاصة من قبل الدول الغربية".

واضاف، أن "روسيا تعد الرد على العقوبات الأميركية ضد قطاع النفط الروسي والإجراءات يجب أن تلبي مصالح موسكو".