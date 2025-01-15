"النشرة": جولات لمراقبي الاقتصاد جنوباً في محطات الوقود ومحضر ضبط بحق سوبر ماركت

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب جالوا في محطات المحروقات ضمن محور العاقبية الصرفند والسكسكية وعدلون بلغ عددها 14 محطة محروقات، وتم التثبت من الالتزام بالاسعار الرسمية ووجود الاختام الرسمية على العدادات وتم التحقق من صحة الكيل واعطاء 8 مذكرات تصليح بموجبها".

كذلك ذكر المراسل، أنه "تم تنفيذ جولة في منطقة الحوش قضاء صور وتنظيم محضر ضبط باحدى السوبرماركت بسبب عرقلة عمل المراقبة".