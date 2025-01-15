ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في حركة حماس خليل الحية سيعلن غدا تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، وبحسب التقرير فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد".

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام فلسطينية: خليل الحية سيعلن غدا تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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