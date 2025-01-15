شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بعدن بحضور رئيس الحكومة والشركاء الدوليين يناقش خطة التنمية الاقتصادية لتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري اليوم أن هناك العديد من التحديات التمويلية التي تواجه الحكومة المركزية والسلطات المحلية في المحافظات اليمنية، وذلك جراء الحرب والحصار الذي فرضته مليشيات الانقلاب الحوثية . وأضاف الوزير الاغبري في كلمته في الاجتماع الذي عقد اليوم لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز 2024-2026م بالعاصمة المؤقتة عدن أن الحرب خلفت أزمات اقتصادية محلية وإنسانية، وتدني في نفقات التشغيل وعدم الاستقرار الأمني وغيرها من الصعوبات التي تواجهها السلطات المحلية وأن إختيار الأمم المتحدة لمحافظة تعز في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحاجة إلى تقديم الدعم السخي وتكاتف الجميع لنجاح الخطة، حيث وتعز جديرة بإثبات النجاح ولديها العزيمة والإصرار لتجاوز كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحافظة، مؤكداً دور القطاع الخاص والبيوت التجارية في النهوض بالعملية التنموية، وخلق نمو اقتصادي مستدام ومتقدم مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة المحافظة للنهوض بالعملية التنموية وان تكون محافظة تعز نموذج ناجح لبقية المحافظات لتنفيذ خطط تنموية شاملة لكآفة المحافظات اليمنية. بدوره أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب بأهمية هذه اللقاءات التي تسعى لتحقيق تنمية محلية مستدامة للوحدات الإدارية، مشيداً بدعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية في دعم السلطات المحلية، وخلق شراكات واسعة بين القطاعين العام والخاص والداعمة لحلول التنمية المحلية في اليمن بشكل عام. من جانبه استعرض محافظ محافظة تعز نبيل شمسان أهم الإنجازات للمشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة خلال العام 2024م واولويات الخطة للعام 2025م ومدى التنسيق والتعاون المشترك مع السلطة المركزية وفريق الأمم المتحدة undp. موضحاً اهم التحديات التنموية والتمويلية التي تواجهها المحافظة في ظل شحة الموارد وضعف الاعتمادات المركزية، الامر الذي يتطلب حشد الجهود وتكاتف الجميع سلطة محلية وحكومة مركزية ومنظمات أممية والعمل على حشد التمويلات لخطة العام 2025م من خلال مؤتمر المانحين المزمع انعقاده خلال الفترة القادمة. وأكد المحافظ شمسان بأن محافظة تعز تعمل جاهدة للنهوض بالعملية التنموية والاقتصادية، والعمل على تنفيذ وترجمة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع. من جانبهم اعرب فريق الأمم المتحدة عن شكرهم وتقديرهم للدور الهام والتفاعل الإيجابي لقيادة محافظة تعز في عملية التنسيق والتعاون المشترك لتسهيل عمل فريق الأمم المتحدة وتحسين المؤشرات للانتقال بالمحافظة الى مسار التنمية المستدامة. تخلل الإجتماع عددٌ من الكلمات لفريق الأمم المتحدة، والفريق الحكومي وأبرزهم الدكتور حسام الشرجبي رئيس الفريق الإقتصادي، والدكتور عبدالعزيز المفلحي المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورافت الاكحلي شركة ديب روت.، ونبيل جامل مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بتعز وممثلي القطاع الخاص كلاً من شوقي هائل، ويوسف الكريمي وأخرين

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بعدن بحضور رئيس الحكومة والشركاء الدوليين يناقش خطة التنمية الاقتصادية لتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.