شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. حكمٌ يقضي بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة مع عزله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ضت محكمة الوزراء بالكويت، بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد؛ لمدة 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على المال العام، وردّ مبلغ 9 ملايين و500 ألف دينار. ووفق صحيفة "القبس" قضت المحكمة بحبسه لمدة 7 سنوات في قضية أخرى وإلزامه برد 500 ألف دينار. وكان الخالد؛ قد حضر أمام تحقيقات لجنة التحقيق الدائمة الخاصّة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء، وأنكر التهم المُسندة اليه في القضيتَيْن المرفوعتَيْن ضدّه، وأنكر تهمة اختلاس وغسل أموال.

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