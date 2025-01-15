شكرا لمتابعة خبر عن لاجئة سورية لا تتحدث ولا تسمع تكفلت المملكة برعايتها هي وابنتيها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وجّهت فتاة سورية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده لما قدمته المملكة لها ولعائلتها من دعم ومساعدات .
وتكفلت المملكة برعاية لاجئة سورية لا تسمع ولا تتكلم ، لديها بنتين ، وعانت من فقدان زوجها وابنها اللذان قتلهما النظام .
وقالت إحدى بناتها :” كنت في عمر صغير حين قُذف أمام منزلنا صاروخ راح ضحيته أخي وأبي استشهدوا وانا أصيبت حينها أيضاً “.
وأضافت” السعودية أكثر الدول التي ساعدتنا وساعدت كل محتاج الله يجعل كل كل قدمته لنا في ميزان حساناتهم”٠