شكرا لمتابعة خبر عن لاجئة سورية لا تتحدث ولا تسمع تكفلت ⁧‫المملكة برعايتها هي وابنتيها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّهت فتاة سورية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده لما قدمته المملكة لها ولعائلتها من دعم ومساعدات .

وتكفلت المملكة برعاية لاجئة سورية لا تسمع ولا تتكلم ، لديها بنتين ، وعانت من فقدان زوجها وابنها اللذان قتلهما النظام .

وقالت إحدى بناتها :” كنت في عمر صغير حين قُذف أمام منزلنا صاروخ راح ضحيته أخي وأبي استشهدوا وانا أصيبت حينها أيضاً “.

وأضافت” السعودية أكثر الدول التي ساعدتنا وساعدت كل محتاج ‏الله يجعل كل كل قدمته لنا في ميزان حساناتهم”٠