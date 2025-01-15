شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يثير الجدل حول انتقال محمد صلاح إلى هذا النادي السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ار رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ، تركي آل الشيخ، الجدل حول انتقال المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إلى الهلال السعودي. ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول بنهاية الموسم الجاري وسط تقارير تفيد باقتراب رحيله. ويقدم صلاح مستويات مميزة رفقة ليفربول هذا الموسم ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز.

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