وزير الدفاع أصدر قرارا بتعيين هيئة جديدة للمحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض

أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال، موريس سليم، القرار رقم 11 لعام 2025، الذي يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء المحكمة العسكرية الدائمة، شاملة الهيئة الأساسية والهيئتين الاحتياطيتين الأولى والثانية.

واستند القرار إلى مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته، وقانون القضاء العسكري رقم 24/1968، بالإضافة إلى اقتراح المجلس العسكري بموجب القرار رقم 320/مج ع الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني 2024.

تم تعيين الضباط التاليين لرئاسة وعضوية المحكمة العسكرية الدائمة لعام 2025، وفقاً للآتي:

الهيئة الأساسية:

العميد وسيم فياض – رئيساً.

العقيد بربر سركيس – عضواً.

العقيد الركن سياد فواز – عضواً.

المقدم طوني القزي – عضواً.

الهيئة الاحتياطية الأولى:

العميد الركن أنطوان شديد – رئيساً.

العقيد الركن نزار ضو – عضواً.

المقدم الركن رواد قازان – عضواً.

الرائد وائل فواز – عضواً.

الهيئة الاحتياطية الثانية:

العميد أحمد عمري – رئيساً.

العقيد علي الأتات – عضواً.

العقيد الركن شبيب أبي خرس – عضواً.

المقدم الركن هشام شاهين – عضواً.

في حين نصت المادة الثانية من القرار على أن يحلف الضباط المعينون اليمين القانونية أمام رئيس محكمة التمييز العسكرية، وفقاً للمادة 15 من قانون القضاء العسكري.

ويبدأ سريان القرار من 1 كانون الثاني 2025 وحتى 31 كانون الأول 2025.