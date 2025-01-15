وزير الخارجية الاسرائيلي قطع زيارته الدبلوماسية إلى أوروبا بعد تطورات المفاوضات لإطلاق سراح الاسرى

اعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية بان وزير الخارجية الاسرائيلية جدعون ساعر قطع زيارته الدبلوماسية إلى أوروبا بعد تطورات المفاوضات لإطلاق سراح الاسرى، ويعود إلى إسرائيل في ختام زيارته إلى إيطاليا. وألغى ساعر استمرار زيارته الدبلوماسية التي كانت مقررة غدا إلى المجر.

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