المؤتمر: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار فى غزة وإحياء مسار السلام

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مصر تقود جهود مضنية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار فى غزة، وإحياء مسار السلام ودعم القضية الفلسطينية على كافة مستوياتها لاستعادة الاستقرار بها وبالمنطقة العربية من جديد.

وتابع غنيم:" الجهود المصرية القطرية الأمريكية لم تتوقف يوما واحد لسرعة وقف إطلاق النار والتوصل لهدنة، وهناك توافقات ومسودة مقبولة على جميع الأطراف مبدئيًا، تتضمن 3 مراحل، وتستند بالأساس إلى مبادرة الرئيس الأمريكى جو بايدن التى طرحها فى مايو الماضى، لوقف إطلاق النار فى القطاع ووقف حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن المسودة تقضى فى مرحلتها الأولى مدتها 6 أسابيع، تشهد تبادل أسرى ومحتجزين مع انسحاب تدريجى للاحتلال الإسرائيلى من المناطق المكتظة، والمرحلة الثانية تكون 42 يومًا تتم فيها عملية تبادل لعدد من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس،وأخيرا المرحلة الثالثة تكون مفاوضات نهائية ووقف كامل لعملية إطلاق النار كليًا وهدنة دائمة، ومن المتوقع أن تشهد كل مرحلة عدد من التسهيلات لغزة، والانسحاب الإسرائيلى الكامل وصولا للانسحاب من قطاع غزة".

وأكد السعيد غنيم، أن الجهود المصرية التى لم ولن تتوقف لدعم القضية الفلسطينية أكدت للجميع تبنى الدولة المصرية قيادة وشعبا للقضية الفلسطينية، وأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى أكبر اهتمام للقضية الفلسطينية، وأن مصر لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية.