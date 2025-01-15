اعلن وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في تصريح له، باننا على وشك التوصل لاتفاق بشأن غزة وقد يتحقق ذلك خلال الساعات المقبلة.
وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، بانه لا يزال العمل جاريا بالدوحة بشأن قضايا صغيرة نهائية لن تعطل الاتفاق، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاق غزة في الساعات القليلة القادمة.
كما نقلت قناة "أيه بي سي" عن مصدرين مطلعين: "قريبون للغاية من التوصل لاتفاق بشأن غزة والهدف هو إبرامه اليوم أو غدا الخميس".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: نحن على وشك التوصل لاتفاق بشأن غزة وقد يتحقق ذلك خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.