بلينكن: نحن على وشك التوصل لاتفاق بشأن غزة وقد يتحقق ذلك خلال الساعات المقبلة

اعلن وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في تصريح له، باننا على وشك التوصل لاتفاق بشأن غزة وقد يتحقق ذلك خلال الساعات المقبلة.

وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، بانه لا يزال العمل جاريا بالدوحة بشأن قضايا صغيرة نهائية لن تعطل الاتفاق، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاق غزة في الساعات القليلة القادمة.

كما نقلت قناة "أيه بي سي" عن مصدرين مطلعين: "قريبون للغاية من التوصل لاتفاق بشأن غزة والهدف هو إبرامه اليوم أو غدا الخميس".