دعا النائب هاغوب بقرادونيان بعد لقاء كتلة نواب الأرمن مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، إلى تشكيل حكومة جامعة مع التأكيد على ضرورة مراعاة الدستور.

كانت هذه تفاصيل خبر كتلة نواب الأرمن بعد لقائها مع سلام: ندعو إلى تشكيل حكومة جامعة مع التأكيد على ضرورة مراعاة الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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