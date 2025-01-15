شكرا لقرائتكم خبر عن 164 خارطة جيولوجية جديدة لدعم التعدين والاستثمار في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عن إطلاق حزم بيانات جيولوجية جديدة، تزامناً مع انطلاق فعاليات مؤتمر مستقبل التعدين في العاصمة الرياض.ويأتي هذا الإطلاق تأكيداً على الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين في المملكة، من خلال توفير بيانات جيولوجية شاملة وموثوقة تدعم عمليات الاستكشاف عن الثروات المعدنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتنشيط الاقتصاد الوطني.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، طارق أبا الخيل، أن حزم البيانات الجديدة سيتم إتاحتها عبر منصة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بنشر 43 خارطة مسح جوي جيوفيزيائي خلال الفترة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للخرائط المنشورة إلى 164 خارطة تمثل ما نسبته 65% من إجمالي عدد خرائط المسح الجيوفيزيائي الجوي البالغ 252 خارطة.كما أشار إلى تحديث محتوى حزم بيانات المسح الجيوكيميائي السطحي لرسوبيات الأودية، حيث تم إضافة خرائط توزيعات العناصر المفردة والتفسيرات الإحصائية للعناصر الكيميائية، ما رفع نسبة التغطية إلى 20% من الطرح السابق، مع تغطية عشرة مربعات جيولوجية من أصل خمسين مربعاً.وأكد أبا الخيل أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة التي تخدم المستثمرين في قطاع التعدين، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويدعم مسيرة المملكة نحو مستقبل اقتصادي متنوع وقائم على المعرفة.