وفاة الممثّلة التّركيّة بادية إينار التي اشتهرت بأدوار الأم… وهذه أبرز أعمالها

يعيش الوسط الفنّيّ التّركيّ، حالة من الحُزن، بعد وفاة الممثّلة التّركيّة بادية إينار، أمس الثّلاثاء، عن عمر ناهز السّبعين عامًا، بعد صراع مع مرض السّرطان.

نجل الممثّلة الرّاحلة أعلن الخبر عبر “فايسبوك”، إذ ودّع والدته بكلمات مؤثّرة واصفًا إيّاها “بالملاك”، وسط رسائل المواساة من جمهورها ومُحبّيها.

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نذكر أنّ بادية إينار، اشتهرت بأداء دور الأمّ في الدّراما التّركيّة. من أبرز أعمالها: “الأوراق المتساقطة”، “اللهيب”، ” دقّات القلب”، “حكاية جزيرة” ومؤخّرًا مسلسل “إسمعني”، الذي أنهت من خلاله مسيرتها الفنّيّة المميّزة.