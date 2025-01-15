“قطتي ما بتخربش” تضمن لـ محمد رمضان الصّدارة على أنغامي

أطلق الفنان المصري، محمد رمضان، أغنيته الجديدة “قطتي ما بتخربش” حصريا على انغامي هذا الأسبوع حيث أصبحت من الأعلى استماعًا بعد صدورها بثلاثة ايام. (استمع الى الأغنية)

ويعتبر هذا النوع الغنائي جديد على “رمضان”، بعدما بدأ يقدّم ألوانًا غنائية مختلفة.

على صعيد الأعمال، يشارك محمد رمضان فى مهرجان كوتشيلا السنوي للموسيقي والفنون فى إنديو ( كاليفورنيا) حيث يُعد “رمضان” أول فنان مصري يشارك في هذا المهرجان العالمي.

وصرّح المهندس حسام الجمل رئيس أنغامي مصر وشمال أفريقيا بأن هذا ليس التعاون الوحيد مع محمد رمضان فقد سبق التعاون من خلال أغنية “مافيا” التي صدرت أيضًا حصريًا على أنغامي.

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ووعد “الجمل” بأن هناك العديد من الأعمال التي تجمع أنغامي ورمضان سوف تصدر في الفترة القادمة.

وأكد “الجمل” على أن محمد رمضان من الفنانين الذين يحرصون على أن يتعامل دائمًا مع كل ما هو جديد في أعماله.