لهذا السبب وُصف ليوناردو دي كابريو بالمنافق بعد حرائق لوس أنجلوس

الممثّل ليوناردو دي كابريو، الذي يستخدم منصّاته باستمرار لرفع مستوى الوعي بتغير المناخ، فرّ إلى المكسيك من الحرائق المدمّرة في لوس أنجلوس في طائرة خاصّة تستهلك الكثير من الوقود، وتمّ وصفه بأنه “منافق”.

وكشف موقع “رادار أونلاين” أنّ العديد من مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ انتقد الحائز جائزة الأوسكار لاستغلاله شهرته واستخدامه طائرة خاصّة لمغادرة لوس أنجلوس، على الرغم من شهرته كـ”محارب مناخ”.

شوهد ليوناردو دي كابريو (خمسين عامًا) وصديقته فيتوريا سيريتي (ستّة وعشرين عامًا) عند وصولهما إلى كابو سان لوكاس في المكسيك قادمين من لوس أنجلوس يوم الجمعة الماضي في العاشر من يناير، برفقة والده جورج دي كابريو وزوجته بيجي آن فارار.

تمكّن نجم فيلم “تايتانيك” وعارضة الأزياء البالغة من العمر ستّة وعشرين عامًا من الفرار بينما صدرت أوامر إخلاء لآلاف السّكّان بعد اندلاع الحريق يوم الثلاثاء السّابع من يناير في مجتمع باسيفيك باليساديس الرّاقي.

وانتشر الحريق بسرعة بسبب الرّياح القويّة في سانتا آنا وظروف الجفاف. بحلول السّاعة الثّانية من بعد ظهر يوم الإثنين في الثالث عشر من يناير، أعلنت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أنّ أكثر من ١٢ ألف مبنى ونحو ٤١ ألف فدان احترقت.

وتشير التقديرات إلى أن أربعة وعشرين شخصا لاقَوا حتفهم، لكن من المتوقّع أن يرتفع هذا العدد مع عمل فرق الإنقاذ وسط الأنقاض.