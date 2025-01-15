شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: حركة لمديرى ووكلاء المديريات خلال إجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى هنعمل حركة مديرين ووكلاء مديريات وإدارات فى يناير الجارى خلال إجازة نصف العام موضحا الوزارة هتعمل حركتين فى السنة واحدة فى يونيو ويناير ويتم تقييم أداء مديرى المديريات وفق الأداء.

وقال وزير التعليم أن الوزارة نحاول إلغاء الضريبة على مجموعات التقوية حتى يتحصل المعلم على أفضل نسبة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لما عملنا دراسة على تدريس الجيولوجيا ملقناش اى دولة بتدرس الجيولوجيا كمادة منفصلة فى المرحلة الثانوية وأيضا اللغة الأجنبية الثانية، موضحا أن الوزارة لم تكن تترك 3 مليون طالب يدرسون 32 مادة فى المرحلة الثانوية ومن ثم تم إعادة هيكلة المرحلة الثانوية فى شهر أغسطس، أما البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها العام المقبل تحتاج لحوار مجتمعى.

ويدرس طلاب شعبة العلمي علوم خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء، كما يدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء، وبالنسبة للشعبة الأدبية، يدرس الطلاب مواد اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء.

