شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2024/10/01م وحتى 2024/12/31م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/07/28هـ الموافق 2025/01/28م (نهاية تداول يوم الأحد بتاريخ 1446/07/26 هـ الموافق 2025/01/26 م).
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 8,301,297.60 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103,765,995.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.08 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.93%.
وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال (35) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/07/28هـ الموافق 2025/01/28م (نهاية تداول يوم الأحد بتاريخ 1446/07/26 هـ الموافق 2025/01/26 م).
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 8,301,297.60 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103,765,995.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.08 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.93%.
وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال (35) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.