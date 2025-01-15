شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الجزيرة يجمع مليار ريال من إصدار صكوك إضافية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن بنك الجزيرة انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الطرح مليار ريال، فيما يبلغ العدد الإجمالي للصكوك 1000 صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).
وأضافت أن القيمة الاسمية للصك مليون ريال.
وأفادت بأن عائد الصك 6.30 % ثابت سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 15/07/1446هـ (الموافق15/01/2025م).
وسيكون أول إعادة تعيين لعائد الصك في تاريخ 11/09/1451هـ (الموافق15/01/2030م) ("التاريخ الأول لإعادة التعيين")، وبعد ذلك سيتم إعادة تعيين عائد الصك كل خمس سنوات تلي التاريخ الأول لإعادة التعيين على النحو المفصل في الشروط النهائية المطبقة.
ولا يوجد تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في التاريخ الأول لإعادة التعيين أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام).
وتكون الصكوك مستمرة مع حقوق استرداد في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الطرح مليار ريال، فيما يبلغ العدد الإجمالي للصكوك 1000 صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).
وأضافت أن القيمة الاسمية للصك مليون ريال.
وأفادت بأن عائد الصك 6.30 % ثابت سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 15/07/1446هـ (الموافق15/01/2025م).
وسيكون أول إعادة تعيين لعائد الصك في تاريخ 11/09/1451هـ (الموافق15/01/2030م) ("التاريخ الأول لإعادة التعيين")، وبعد ذلك سيتم إعادة تعيين عائد الصك كل خمس سنوات تلي التاريخ الأول لإعادة التعيين على النحو المفصل في الشروط النهائية المطبقة.
ولا يوجد تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في التاريخ الأول لإعادة التعيين أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام).
وتكون الصكوك مستمرة مع حقوق استرداد في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.