كرامي بعد لقاء سلام: علينا التأقلم مع الوضع الجديد ومواكبة المرحلة بالكثير من الانفتاح والأهم عدم كسر أو عزل أي أحد

اشار النائب فيصل كرامي في تصريح له من مجلس النواب بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، الى ان الرئيس المكلف مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وعلينا التأقلم مع الوضع الجديد ومواكبة المرحلة بالكثير من الانفتاح، والأهم عدم كسر أو عزل أي أحد، ولا تحمينا إلا خيمة الدولة اللبنانية والدستور.

ولفت كرامي الى اننا نراهن على حكمة رئيس مجلس النواب نبيه برّي في تذليل كل ّالعقبات وحلّ الأزمة التي حلّت في لبنان مدّة سنتين ونصف من الفراغ، وأن نذهب كلّنا من أجل إنقاذ لبنان تحت سقف الطائف والدستور وأن نستغّل الدعم الدولي والغطاء العربي. واعتبر بان سلام هو رجل مشهود له بالكفاءة والنزاهة ونظافة الكفّ وليس هناك "قلبة أو شي" إنّما عمل ديمقراطي.

بدوره، دعا النائب عدنان طرابلسي لتشكيل حكومة تضع لبنان على طريق الانقاذ، واتفاق الطائف هو معبر الخلاص والوسيلة لتذليل العقبات التي قد تعرقل الحياة السياسية.