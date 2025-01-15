معوض بعد لقائه سلام: نتمنى أن تضم الحكومة أكبر عدد من الكتل السياسية

أشار النائب ميشال معوض، في كلمة عن كتلة "تجدد" من مجلس النواب، الى أن "هذه الحكومة يجب أن تبنى على أسس وثوابت ويجب أن تكون مهمتها بناء الصفحة الجديدة ولأن المهمة سياسية وتقنية نتمنى أن تضم الحكومة أكبر عدد من الكتل السياسية واذا شارك الجميع فيها يكون الأمر أفضل".

ولفت معوض، الى أنه "عندما نتخذ موقفا لتشكيل الحكومة يجب أن نقتنع اننا في مرحلة تأسيسية ولنتمكن من طي الصفحة كان لا بد من إعادة تكوين السلطة وبدأ هذا الأمر بانتخاب الرئيس عون وبتسمية سلام".

وأضاف "المعارضة وكتلة تجدد لعبتا دورًا للوصول إلى ما نحن عليه اليوم وبدأنا بإعادة تكوين السلطة وسنكمل بتشكيل حكومة".