يديعوت: من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء القطري الليلة عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

اشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" الى انه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤتمرا صحفيا الليلة حيث من المتوقع أن يعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ولفتت "يديعوت احرونوت" الى انه سيجري رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تقييماً للوضع في الساعة 5:30 مساءً.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الى ان المئات يتظاهرون قبالة مقر إقامة نتانياهو في القدس للمطالبة بإبرام صفقة شاملة لوقف النار في قطاع غزة واطلاق سراح الاسرى.