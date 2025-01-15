سلام ينهي اليوم الاول من الاستشارات النيابية غير الملزمة في ساحة النجمة

انهى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة القاضي نواف سلام اليوم الاول من استشاراته النيابية غير الملزمة التي جرت في مجلس النواب والتي شملت الكتل التالية: - نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. - كتلة تحالف التغيير. - كتلة اللقاء الديمقراطي. - كتلة اللقاء التشاوري المستقل. - كتلة الاعتدال الوطني. - كتلة لبنان القوي . - كتلة الجمهورية القوية . - التكتل الوطني المستقل - كتلة الكتائب . - كتلة الطاشناق . - تكتل التوافق الوطني . - كتلة تجدد . على ان يستكمل الرئيس استشاراته غدا مع بقية الكتل والنواب.

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