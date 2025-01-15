"النشرة": مسيرة إسـرائيلية تحلق على علو منخفض فوق وادي فرون - قعقعية الجسر

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "مسيرة إسـرائيلية تحلق على علو منخفض فوق وادي فرون - قعقعية الجسر بعد أن نفذت قوة تابعة للوحدة الفرنسية في اليونيفيل دوريات راجلة في الوادي".

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