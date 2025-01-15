الحكومة الإسرائيلية: اتفاق غزة يضمن تحقيق أهداف الحرب وسنعود للقتال إذا فشلت مفاوضات بقية المراحل

اكدت الحكومة الإسرائيلية بان اتفاق غزة يضمن تحقيق أهداف الحرب، وشددت على انها ستعود للقتال إذا فشلت مفاوضات بقية المراحل باتفاق وقف اطلاق النار في غزة.
ولفتت الحكومة الإسرائيلية الى انها قدمت خرائط بنقاط انتشار قواتها بفيلادلفيا ومحيط غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بدأ مشاورات مع فريق التفاوض في الدوحة.
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