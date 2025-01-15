معاريف: نتانياهو قرر التخلص من بن غفير واستبداله

اشارت صحيفة "معاريف" الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قرر التخلص من وزير الامن القومي ايتمار بن غفير واستبداله، وذلك قبيل الاعلان عن وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

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