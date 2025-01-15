شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور الوزراء ونجوم الفن.. زاهى حواس يحتفل بزفاف نجله كريم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حفل زفاف بهيج، وبقلوب تغمرها الفرح والسعادة، احتفل مساء أمس الثلاثاء، عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، بزفاف نجله كريم حواس، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وحرص عدد كبير من الوزراء الحالين والسابقين، وأيضا مشاهير ونجوم الوسط الفني والإعلامي، وبعض أعضاء مجلس النواب، وشخصيات عامة، على حضور حفل الزفاف، لمشاركة الدكتور زاهي حواس فى زفاف نجله، وجاء بين أبرز الحضور: المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وزير الخارجية السابق سامح شكرى، وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، وزير السياحة والآثار فتحى، وزير السياحة والآثار السابق خالد العنانى، ووزير السياحة الأسبق هشام زعزوع، وزير الإعلام السابق أسامة هيكل، وزيرة الهجرة الأسبق نبيلة مكرم، عمرو موسى، وزير التنمية المحلية الأسبق أحمد ذكى بدر، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، الدكتور احمد غنيم رئيس المتحف المصري الكبير، الدكتور الطيب عباس رئيس متحف الحضارة، اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق ، واللواء عاطف مفتاح ،ورجل الاعمال عمرو بدر، الهام أبو الفتح رئيس شبكة صدي البلد، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولين العرب، الدكتور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الأسبق، والدكتور أسامة هيكل، السفيرة الأمريكية هيرو مصطفي غارغ والسفير القطري طارق الانصاري وسفير سلطنة عمان عبد الله الرحبي، وسفير إيطاليا وهولندا وفرنسا قبرص تركيا السويد وغيرهم من السفراء، ورجل الأعمال المهندس علي سالم، رئيس مجلس إدارة موقع "يحدث الآن الإخباري"، والدكتور علي أبو دشيش المدير التنفيذي لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ورجل الأعمال صلاح دياب، والمخرجة إيناس الدغيدي.

كما حضر الحفل أيضا الفنان حسين فهمي، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة لبلبة، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان خالد النبوي، الفنانة هالة صدقي.

وحرصوا الوزراء ونجوم الفن على التقاط العديد من الصور التذكارية، وقدموا التهنئة للعروسين بمناسبة حفل الزفاف السعيد.











































































