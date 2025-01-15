شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الطماطم اليوم الأربعاء 15-1- 2025 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء 15-1-2025، الطماطم بسعر 8.5 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، وتستمر الوزارة في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وكان ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي عُقد اليوم بمقر الشركة، في أعقاب إعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة ومجلس إدارتها حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، والتي أظهرت تطورًا إيجابيًا في أداء الشركة مقارنةً بالأعوام السابقة.

وتعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى الركائز الأساسية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتتولى الشركة، من خلال شركاتها التابعة، مسؤولية توفير السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، واللحوم، والدواجن، كما تساهم بشكل كبير في منظومة الدعم التي تخدم ملايين الأسر المصرية.

كما حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير السلع الغذائية واللحوم الطازجة ومنتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وأسواق اليوم الواحد وذلك بتخفيضات من 20 إلى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.