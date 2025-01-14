أنجلينا جولي تعرض منزلها كملجأ لمواطني لوس أنجلوس

تستمرّ النّيران في التهام كل شيء في طريقها في لوس أنجلوس. منذ السّابع من يناير. وكانت المدينة ضحيّة أكبر كارثة في البلاد. تمّ إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم وسط شكوك في إيجاد شيء باقٍ من منازلهم عند عودتهم من ملاجئهم. لكنّ الأمر الأكثر خطورة هو أنّ عدد القتلى وصل بالفعل إلى أربعة وعشرين شخصًا.

لا تبشّر التّوقّعات للأيّام المقبلة بحالة إيجابيّة. وستبدأ الرّياح بالهبوب بقوة اعتبارا من الثّلاثاء، ويعتقد الخبراء أن ذلك قد يكون أحد الأسباب التي ستؤدي إلى انتشار الحرائق على نطاق أوسع. وهكذا يستعدّ الكثيرون بالفعل لساعات حرجة في مدينة هوليوود.

ومن وجهة نظر المواطنين الأثرياء، فإن معظمهم يقومون بدورهم لمحاولة تحسين الوضع. تم تصوير أنجلينا جولي وابنها نوكس البالغ من العمر ستّة عشر عامًا في سوبر ماركت في “لوس فيليز” أثناء قيامهما بجولة تسوّق ضخمة للتّبرع للمتضرّرين من الحريق.

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وبحسب صحيفة الديلي ميل، كشفت الممثّلة أيضًا أنّهم يدعون الأشخاص إلى منازلهم ويقدّمونها كملاذ لأولئك الذين أصبحوا بلا مأوى هذه الأيّام. وهذه ليست المساعدة الوحيدة التي تنوي تقديمها. ووعدت أيضًا بأنّها ستساعد هذه العائلات ماليًّا بكلّ ما هو ضروري لاستعادة الحياة الطّبيعيّة، إذا كان ذلك ممكنًا، في أقرب وقت ممكن.