سرقة واحتكار الأدوار بين الممثّلين الأتراك… والشرطة تفتح تحقيقًا

بدأت الشّرطة التّركيّة، باستجواب القائمين على شركات الإنتاج في تركيا بعد الأخبار التي انتشرت مؤخّرًا، أنّ شركات الإنتاج التّركيّة، تحتكر الممثّلين أنفسهم، وتمنحهم أغلب الأدوار، حتّى ولو كان الدّور مناسبًا لممثّل آخر.

وقد فُضح الموضوع حاليًا بشكل كبير، بعد أن خرج الكثير من الممثّلين عن صمتهم وأكّدوا أنّ هذا ما يحدث فعليًّا في كواليس المسلسلات، فهناك ممثّلات يسرقن أدوارًا من ممثّلات أخريات ويستطعن احتكار أيّ دور يرغبن فيه أو استبعاد أيّة ممثّلة أخرى.

ومن الأمثلة على ذلك عندما تمّ استبعاد الممثّلة اوزلو أسبريتشس عن بطولة مسلسل “العائلة” وتمّ اختيار سيريناي ساريكايا لبطولة المسلسل.

كما أنّ هناك احتكارًا لمنتجي المسلسلات التّركيّة، لمنصّة “نتفلكس” إذ أنّ أغلب مسلسلات “نتفلكس” من بطولة سيريناي وهذا ما أثار الشّكّ ودفع الشّرطة التّركيّة للتّحقيق.

كما تمّ الكشف عن أسماء ممثّلين آخرين يحتكرون الأدوار منهم هاندا ارتشيل وبيرجي أكلاي.

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نذكر أنّ هذا الكلام ليس بجديد إذ إنّ العديد من الممثّلين والممثّلات الأتراك، صرّح في وقت سابق، أنّ العديد من شركات الإنتاج يختار الممثّلين أنفسهم بالاتفاق مع وكلاء أعمالهم، نسبة لعدد متابعيهم في مواقع التّواصل الاجتماعيّ. وقد عبّر الممثّل أونور صايلاك عن غضبه من تلك الظّاهرة.