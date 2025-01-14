خدعة أديل البصريّة تهز الإنترنت… إليكم ما حصل

أحدثت صورة غريبة للفنّانة أديل ضجّة كبيرة على الإنترنت، ممّا جعل مستخدمي وسائل التّواصل الاجتماعيّ في حيرة من أمرها بشأن ظاهرة تسمّى “تأثير تاتشر”.

هذا الوهم المحيّر للعقل يجعل من المستحيل تقريبًا اكتشاف ملامح الوجه المقلوبة في الصّور المقلوبة – حتّى يتِم قلب الصّورة رأسًا على عقب، ممّا يكشف عن الحقيقة المزعجة.

تمّت تسمية الوهم على اسم رئيسة الوزراء البريطانيّة الراحلة مارغريت تاتشر، وتمّ وصفه لأوّل مرّة في عام ١٩٨٠ من قبل البروفيسور بيتر تومسون من جامعة يورك.

في البداية، كان يُعتقد أنّ التّأثير ينطبق فقط على وجه تاتشر، ولكن مع مرور الوقت، اكتشف الباحثون أنّه ينطبق على صور الجميع تقريبًا. والآن أصبح وجه أديل أحدث مثال فيروسي لهذه الخدعة البصريّة.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

تُظهر صورة أديل المذكورة وجهها مقلوبًا، لكن يبدو أنّ هناك شيئًا غريبًا – ومع ذلك من الصّعب تحديد ما هو. هذه هي عبقريّة تأثير تاتشر. عيناها وفمها في وضع مستقيم، وهو ما يبدو طبيعيًّا نسبيًّا عندما تكون الصّورة مقلوبة. ومع ذلك، عندما يتٍم قلب الصّورة إلى الوضع العمودي، يصبح التّشوّه الغريب واضحًا للغاية.