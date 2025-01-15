شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد خطوط أتوبيسات سوبرجيت بين المحافظات ذهاب وعودة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت" إحدى شركات وزارة النقل خدمات نقل الركاب الخارجية والداخلية لمختلف المحافظات من خلال اسطول من الحافلات المتميزة كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

وتمتلك الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

ويتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة ، وتم تشغيل عدد من الخطوط الجديدة كالتالي :

1- القاهرة/ قنا / أرمنت / إسنا

ميعاد: 9:45 مساء ذهاب

ميعاد: 8:00 مساء عوده

2- القاهره/ اسوان

ميعاد: 8:45 مساء ذهاب

ميعاد: 6:00 مساء عوده

3- المنصورة/ الزقازيق /الطور / شرم الشيخ

ميعاد: 8:30 مساء ذهاب

ميعاد: 10:00 مساء عوده

4- اسكندرية/ العلمين /مرسى مطروح

ذهاب 7:15 صباحا

عودة 4:45 عصراً

5- القاهره / العلمين / مرسى مطروح

ذهاب:

7:45 صباحا

2:00 ظهرا

5:45 عصراً

1.25 بعد منتصف الليل

عودة :

2.00 ظهراً

5.00 مساء

قسم السياحه بالشركة :

تم التعاقد مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ و الغردقه وسيتم توصيل العميل الى الفندق و بالإضافة للحجز عن طريق الفندق فى العوده.

رحلات العمرة

الشركة توفر لعملائها تسيير رحلات عمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ب (مكة - المدينة المنورة) حيث يشمل البرنامج:

1. الطيران :سعودى و مصر للطيران (القاهرة/ المدينة- جدة/ القاهرة) أو (القاهرة/ جده-المدينه /القاهرة)

2. الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة

3. مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة

4. رسوم التأشيرة

5. باركود وزارة السياحة

6. توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية

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