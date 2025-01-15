شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة غدا بمشاركة 40 شركة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، عن إقامة المحافظة النسخة الثالثة لمعرض "بازار القاهرة" بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر فى الفترة من 16- 23 يناير الجارى بمشاركة أكثر من 200 عارض وشركة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، وبداية إجازة نصف العام.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض الذى يعد الأكبر الذى تقيمه محافظة القاهرة من حيث تنوع المنتجات وعدد المشاركين يعد فرصة كبرى للأسر للحصول على احتياجاتهم من مكان واحدة بتخفيضات كبيرة حيث يضم 40 شركة قطاع خاص تقدم المواد الغذائية بتخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 50% من بينها الأرز، والزيت، والمكرونة، والسكر، والخضار والفاكهة، واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى ياميش رمضان ، والتمور، والعسل، والألبان، والأجبان، والبقوليات، والعطارة.

كما تشارك الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتنوع منتجاتها كالمواد الغذائية والمساحيق عالية الجودة، كما يشارك به 80 عارضًا من الأسر المنتجة ، والحرف اليدوية، وشباب الخريجين، والمشروعات الصغيرة، لعرض منتجات الأخشاب، والجلود، والنحاس، كما يضم معرضًا للملابس ، والاكسسوارات، والأحذية،والبارفانات ، والنظارات بتخفيضات تصل إلى أكثر من30 % .

كما سيضم المعرض نموذجًا مصغرًا من سوق العبور يقوم فيه عدد من تجار سوق العبور ببيع الخضار، والفاكهة، والأسماك بالجملة، كما يشارك به مصانع الجلود بمدينة الأمل، و الأسمرات وعزبة خير الله ، بالإضافة إلى العارضين التابعين لمنصة أيادي مصر .

ومعرض "بازار القاهرة الثالث" تم اختيار مكان إقامته بالسوق الحضارى بالعاشر الملاصق لموقف زهراء مدينة نصر لسهولة وصول المواطنين إليه للحصول على احتياجاتهم.