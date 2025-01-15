شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن توفير كرسى متحرك فى كل مديرية بالمحافظات لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء، عن توفير كرسي مُتحرك لذوي الإعاقة، المُترددين على مديريات العمل بكافة المحافظات.

ووجه الوزير مديريات العمل باستقبال ذوي الهمم، المحتاجين لكرسي مُتحرك، بشكل لائق وكريم، وتوفيرهذا الكرسي لهم، للتنقل به داخل "المديرية ومكاتبها"، لإنهاء الخدمات المُقدمة لهم بشكل سهل وسريع.

وقال "الوزير" إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود "الوزارة" لتيسير، ودعم ذوي الإعاقة، في إنهاء طلباتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة لهم ، والتعامل معهم بشكل لائق، وكذلك دمجهم في سوق العمل.