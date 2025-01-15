سامي الجميل بعد لقائه سلام: لدينا القدرة للإتيان بأشخاص يعالجون أهم الملفات

أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، متحدثَا باسم كتلة "الكتائب" بعد لقاء الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام، الى أننا "إلتقينا مع سلام مع حليف الحزب صديقنا أديب عبد المسيح، ونتمنى أن يكون تشكيل الحكومة فرصة للنهوض والأهم أن تكون حكومة الكفاءات العالية لانه لدينا القدرة للإتيان بأشخاص يعالجون أهم الملفات".

ولفت الجميل، الى أن "هناك ورش كثيرة لا بد من دراستها منها القطاع العام والإصلاحات المالية والاقتصادية ولا بد من التعاطي مع المجتمع الدولي والدول المانحة وصندوق النقد الى جانب ورشة جذب الاستثمارات الخارجية وكل الدول هدفها النمو تخصص رساميل للاستثمار في لبنان".

وذكر أن "أبلغناه أن ما يهمنا هو تسهيل مهمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتسهيل تشكيل الحكومة بأسرع وقت لتبدأ عملها وهذه الأولوية أما في الشكل فنتركه لرئيسي الجمهورية والحكومة وقد أعطينا سلام رأينا".