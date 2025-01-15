شكرا لمتابعة خبر عن سائحة اسكتلندية تلتقي بفتاة سعودية بالبر وتلتقط معها مقطع: ذكية وجميلة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت سائحة اسكتلندية في مقطع فيديو وهي تعبر عن سعادتها بعد لقائها بفتاة سعودية في المملكة.

وجاءت السائحة في مقطع فيديو وتبدو سعيدة للغاية بعد رؤيتها لفتاة سعودية، قائلة:” السلام عليكم، هذه الفتاة جميلة للغاية وذكية وتتحدث بالانجليزية أفضل مني .”

لترد الفتاة قائلة بحفاوة وحماس:” أنها التقت بالسائحة في البر”، لافتة أنها سعيدة برؤيتها .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” حبيت مرة تعطي طابع حلو عن البلد “، بينما قالت أخرى:” جميل تعايش الناس .”

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