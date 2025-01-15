شكرا لمتابعة خبر عن سيدة سعودية تروي تجربتها كمشغلة طائرات بدون طيار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت مها السبيعي سيدة سعودية تعمل مشغلة طائرات بدون طيار تفاصيل عملها في شركة انترا المتخصصة في صناعة الطائرات .

وقالت السبيعي :” أعمل في شركة انترا وهي شركة متخصصة في تصنيع الطائرات بدون طيار “.

وأضافت” هنا معمل الإلكترونيات مسؤول عن تطوير وتتفيذ البصائر الكهربائية مع تركيب القطع والحساسات “.

وتابعت”تتميز انترا بأن الطواقم لديها ذو خبرات متخصصة ودقيقة وجميع الطواقم سعوديين “.