قبل ‏Joy Awards 2025‎... تعرفوا إلى الفائزين بجائزة الإنجاز مدى الحياة في الدورات السابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 04:23 مساءً - يترقب الجمهور العربي بشغف حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في نسخته الخامسة، المقرر إقامته يوم السبت 18 يناير 2025 في "ANB أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، يُعد الحفل الأضخم في الشرق الأوسط لتكريم الفنانين والمشاهير العرب والعالميين، ويجمع نخبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام من المنطقة والعالم.
وتمنح جوائز Joy Awards" في مختلف الفئات الفنية والثقافية والرياضية، وتتصدر جائزة "الإنجاز مدى الحياة" مكانة خاصة، حيث تُكرم الشخصيات البارزة التي تركت بصمة لا تُنسى في مجالاتها، وقد شهدت الدورات السابقة تكريم أسماء لامعة كان لها تأثير عميق على المستويين المحلي والعالمي.
إلى جانب الموسيقي السعودي المبدع المطرب رابح صقر، الممثل والمخرج الأمريكي المخضرم كيفين كوستنر، وكذلك أسطورة الغناء المصري نجاة الصغيرة، والموسيقي الأمريكي الشهير الراحل كوينسي جونز.
يمكنك قراءة: بدء التصويت لاختيار نجوم Joy Awards 2025... تعرف إلى أبرز المُرشحين
يذكر أن جائزة "الإنجاز مدى الحياة" تمنح للمبدعين من مختلف أنحاء العالم، ويعكس الحفل مكانة الرياض كعاصمة ثقافية وفنية في المنطقة، كما أن مشاركة الجمهور في عملية الترشيح والتصويت تُعطي الحدث طابعاً تفاعلياً مميزاً، وتشمل الجوائز عدة فئات تغطي مجالات السينما، المسلسلات، الموسيقى، الرياضة، والمؤثرين، والإخراج، مع التركيز على أبرز الأعمال والشخصيات التي تألقت خلال العام.
يمكنك قراءة: تعرّفي إلى محمد الطويان من الشخصيات المكرّمة في النسخة الجديدة من JOY awards 2025
وتمنح جوائز "Joy Awards" للفائزين بناء على رأي الجمهور دون أي معايير أخرى من جهات تحكيمية، ويتم تصويت الجمهور عبر التطبيق الخاص بحفل توزيع الجوائز، وتجاوز عدد المصوتين العام الماضي 12 مليون مصوت، كما جذب الحفل متابعة الملايين من الجماهير العربية.
وتمنح جوائز Joy Awards" في مختلف الفئات الفنية والثقافية والرياضية، وتتصدر جائزة "الإنجاز مدى الحياة" مكانة خاصة، حيث تُكرم الشخصيات البارزة التي تركت بصمة لا تُنسى في مجالاتها، وقد شهدت الدورات السابقة تكريم أسماء لامعة كان لها تأثير عميق على المستويين المحلي والعالمي.
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الفائزون في 2024وتعد جائزة "الإنجاز مدى الحياة" أحد أبرز الجوائز التي يترقب الجمهور الكشف عن الفائز بها بعدما شهدت النسخة الأخيرة تكريم عدد من الأسماء البارزة على رأسهم الفنان الأمريكي أنتوني هوبكنز، النجمة السورية منى واصف، الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، والممثل السعودي الكبير علي المدفع أحد أعمدة الدراما السعودية.
إلى جانب الموسيقي السعودي المبدع المطرب رابح صقر، الممثل والمخرج الأمريكي المخضرم كيفين كوستنر، وكذلك أسطورة الغناء المصري نجاة الصغيرة، والموسيقي الأمريكي الشهير الراحل كوينسي جونز.
يمكنك قراءة: بدء التصويت لاختيار نجوم Joy Awards 2025... تعرف إلى أبرز المُرشحين
الفائزون في الدورات السابقةفيما شهدت دورة عام 2023 تكريم النجم الهندي الكبير وأيقونة السينما البوليوودية أميتاب باتشان، والمخرج والمنتج الأمريكي مايكل باي، بينما شهدت دورة عام 2022 حصول الممثل الأمريكي الأسطوري جون ترافولتا على الجائزة.
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A post shared by Joy Awards (@joyawards)
يذكر أن جائزة "الإنجاز مدى الحياة" تمنح للمبدعين من مختلف أنحاء العالم، ويعكس الحفل مكانة الرياض كعاصمة ثقافية وفنية في المنطقة، كما أن مشاركة الجمهور في عملية الترشيح والتصويت تُعطي الحدث طابعاً تفاعلياً مميزاً، وتشمل الجوائز عدة فئات تغطي مجالات السينما، المسلسلات، الموسيقى، الرياضة، والمؤثرين، والإخراج، مع التركيز على أبرز الأعمال والشخصيات التي تألقت خلال العام.
يمكنك قراءة: تعرّفي إلى محمد الطويان من الشخصيات المكرّمة في النسخة الجديدة من JOY awards 2025
وتمنح جوائز "Joy Awards" للفائزين بناء على رأي الجمهور دون أي معايير أخرى من جهات تحكيمية، ويتم تصويت الجمهور عبر التطبيق الخاص بحفل توزيع الجوائز، وتجاوز عدد المصوتين العام الماضي 12 مليون مصوت، كما جذب الحفل متابعة الملايين من الجماهير العربية.
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